Стармер відмовиться від "Ради миру" Трампа: в FT розкрили причину
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер відмовився приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" через участь у ній російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Financial Times (FT).
Британські чиновники зазначають, що участь в ініційованій президентом США Дональдом Трампом “Раді миру”, яка має опікуватися конфліктами в секторі Газа та інших геополітичних гарячих точках, передбачає співпрацю з Путіним, що є неприйнятним для Лондона.
Крім того, за даними британських чиновників, участь у раді передбачає членський внесок у розмірі понад мільярд доларів за постійне місце в раді, а Стармер не планує витрачати гроші платників податків на участь у органі, де серед членів є Путін.
Міністр закордонних справ Іветт Купер наголосила, що Путін “не є людиною миру і не має місця в організації з таким ім’ям”.
Видання зазначає, що британські представники вирішили утриматися від участі в "Раді миру" Трампа, побоюючись репутаційних ризиків та значних фінансових витрат.
До речі, Стармер також відмовився від поїздки на неофіційні зустрічі в Давосі з Трампом, обираючи фокус на внутрішніх питаннях. Водночас він не планує вступати у відкритий конфлікт із США, побоюючись, що будь-які торговельні санкції проти американської економіки завдадуть шкоди британській.
Чому Трамп критикує Великобританію
Раніше Трамп звинуватив Великобританію у “повній слабкості” через передачу Маврикію суверенітету над островами Чагос, де розташована американська військова база. За його словами, це створило враження, що США та союзники демонструють слабкість, а Росія та Китай можуть скористатися ситуацією у майбутньому.
Крім того, британський уряд дав “зелене світло” для створення китайської "суперпосольства" в Лондоні, що раніше критикували у Вашингтоні. Це дозволить Стармеру відвідати Пекін наступного тижня - перший візит британського прем’єра з 2018 року.
"Рада миру" Трампа
Нагадаємо, 15 січня президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Ради миру" для контролю над післявоєнним управлінням Сектором Гази.
Одразу після цього Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам країн світу щодо участі в роботі "Ради миру" щодо Сектору Газа. Серед них - 49 країн та Європейська комісія.
У неділю, 18 січня, угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про запрошення Дональда Трампа включити Угорщину в роботу нової "Ради миру".
Вчора, 19 січня, у РФ повідомили, що Сполучені Штати запросили російського диктатора Володимира Путіна увійти до складу "Ради миру" щодо Гази.
В той же день стало відомо, що Трамп запросив увійти до "Ради миру" щодо питань Гази й самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка. Уже остаточно відомо, що Олександр Лукашенко прийняв пропозицію Трампа щодо "Ради миру" та згадав Україну.
А ось Норвегія не приєднається до "Ради миру" Трампа, оскільки ця ініціатива не відповідає принципам ООН.