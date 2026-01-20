Стармер відмовиться від "Ради миру" Трампа: в FT розкрили причину

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер відмовився приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру" через участь у ній російського диктатора Володимира Путіна.

Британські чиновники зазначають, що участь в ініційованій президентом США Дональдом Трампом “Раді миру”, яка має опікуватися конфліктами в секторі Газа та інших геополітичних гарячих точках, передбачає співпрацю з Путіним, що є неприйнятним для Лондона.

Крім того, за даними британських чиновників, участь у раді передбачає членський внесок у розмірі понад мільярд доларів за постійне місце в раді, а Стармер не планує витрачати гроші платників податків на участь у органі, де серед членів є Путін.

Міністр закордонних справ Іветт Купер наголосила, що Путін “не є людиною миру і не має місця в організації з таким ім’ям”.

Видання зазначає, що британські представники вирішили утриматися від участі в "Раді миру" Трампа, побоюючись репутаційних ризиків та значних фінансових витрат.

До речі, Стармер також відмовився від поїздки на неофіційні зустрічі в Давосі з Трампом, обираючи фокус на внутрішніх питаннях. Водночас він не планує вступати у відкритий конфлікт із США, побоюючись, що будь-які торговельні санкції проти американської економіки завдадуть шкоди британській.

Чому Трамп критикує Великобританію

Раніше Трамп звинуватив Великобританію у “повній слабкості” через передачу Маврикію суверенітету над островами Чагос, де розташована американська військова база. За його словами, це створило враження, що США та союзники демонструють слабкість, а Росія та Китай можуть скористатися ситуацією у майбутньому.

Крім того, британський уряд дав “зелене світло” для створення китайської "суперпосольства" в Лондоні, що раніше критикували у Вашингтоні. Це дозволить Стармеру відвідати Пекін наступного тижня - перший візит британського прем’єра з 2018 року.