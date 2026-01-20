У Норвегії відмовилися від участі в Раді миру Трампа і назвали причину

Норвегія не приєднається до Ради миру президента США Дональда Трампа. Така ініціатива не відповідає принципам ООН.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Aftenposten заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік.

"Цілком очевидно, що ми не можемо бути частиною структури, яка кидає виклик ролі ООН і існуючому міжнародному праву. Це було б абсолютно неможливо для нас", - сказав Кравік, коментуючи можливість участі Норвегії в Раді миру.

За його словами, членство в Раді миру Трампа також неможливе і для низки інших європейських держав, які ставлять ООН і міжнародне право в основу своєї зовнішньої політики.

Також чиновник додав, що був здивований тим, що Рада миру мала статут, який стосувався не тільки довгострокового миру в Газі.

"Пропозиція, яку ми отримали, - про створення всеосяжного органу з доволі широким мандатом на роботу з питань миру та безпеки, очолюваного "головою Трампом", як його згадують в установчому документі, - була для нас абсолютно непідготовленою", - звернув увагу заступник глави МЗС Норвегії.