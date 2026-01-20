ua en ru
Серед них - Україна і РФ. ЗМІ назвали список запрошених країн до "Ради миру" Трампа

Вівторок 20 січня 2026 11:18
UA EN RU
Серед них - Україна і РФ. ЗМІ назвали список запрошених країн до "Ради миру" Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Президент США Дональд Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам країн світу щодо участі в роботі "Ради миру" щодо Сектору Газа. Серед них - 49 країн та Європейська комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його "Ради миру" для Гази, сподіваючись просунути свій 20-пунктний план "щодо забезпечення міцного миру та відбудови палестинського анклаву".

Президент США хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, 22 січня, попри заклики деяких із запрошених переглянути умови роботи комісії.

У списку запрошених наразі є Україна та Росія. Хоча Китай офіційно не вказаний у переліку, Пекін підтвердив отримання запрошення. Про це, за даними AFP, заявив представник МЗС КНР.

Повний список запрошених країн

Як зазначає Bloomberg, список запрошень складений на основі даних людей, обізнаних із цим питанням, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання запрошення, і цей список не є вичерпним.

  • Албанія
  • Аргентина
  • Австралія
  • Австрія
  • Бахрейн
  • Білорусь
  • Бразилія
  • Канада
  • Кіпр
  • Єгипет
  • Європейська комісія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Греція
  • Угорщина
  • Індія
  • Індонезія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Японія
  • Йорданія
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Норвегія
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польща
  • Португалія
  • Катар
  • Румунія
  • Росія
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Словенія
  • Південна Корея
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Таїланд
  • Туреччина
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Велика Британія
  • Україна
  • Узбекистан
  • В'єтнам

"Рада Миру" Дональда Трампа щодо Гази

15 січня Трамп оголосив про створення "Ради миру" для контролю над післявоєнним управлінням Сектором Гази. Членство в органі розраховане на три роки, проте країни, які внесуть понад 1 млрд доларів готівкою протягом першого року, зможуть обіймати свої місця безстроково.

Наразі запрошення до Ради вже прийняли президенти Туреччини та Аргентини, а також прем’єр Угорщини.

Крім того, США запросили до участі російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Пекін також підтвердив отримання запрошення.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон відмовився від участі в ініціативі Трампа. За даними джерел Bloomberg, у Парижі вважають, що статут Ради виходить за межі питань Гази та загрожує інституційній структурі ООН.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України, яка функціонуватиме за зразком аналогічного органу для Сектору Гази.

Нова структура, яку має очолити особисто президент США, буде відстежувати виконання угоди про припинення війни та координувати післявоєнні процеси. За даними Financial Times, у Києві цю ініціативу вважають важливою частиною пропозицій, спрямованих на завершення російської агресії.

