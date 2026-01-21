ua en ru
Канада може увійти до Ради миру Трампа, але з важливою умовою

Середа 21 січня 2026 05:31
UA EN RU
Канада може увійти до Ради миру Трампа, але з важливою умовою Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада може увійти до Ради миру президента США Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

"Потрібно опрацювати багато деталей, але одне зрозуміло: Канада не платитиме, якщо приєднається до Ради миру", – сказав Шампань на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він також зазначив, що важливо ознайомитись зі всіма деталями структури, як вона працюватиме, для чого призначене фінансування тощо.

"Ми все ще на ранній стадії визначення того, яким буде коло повноважень цієї ради, як вона функціонуватиме", – додав міністр фінансів Канади.

Зазначається, що держави-члени ради будуть обмежені трирічним терміном повноважень, якщо вони не сплатять мільярд доларів для фінансування діяльності ради та не отримають постійного членства.

"Прем'єр-міністр повинен буде прийняти остаточне рішення, коли всі факти будуть відомі та всі деталі будуть узгоджені – чи це рішення буде в найкращих інтересах Канади", - підкреслив Шампань.

Що відомо про Раду миру Трампа

Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп заявив про намір створити так звану Раду миру, яка має займатися контролем післявоєнного управління Сектором Гази.

Невдовзі після цього Трамп розіслав офіційні запрошення керівникам держав світу з пропозицією долучитися до роботи Ради миру щодо Гази. Загалом їх отримали представники 49 країн, а також Європейська комісія.

У неділю, 18 січня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Дональд Трамп запросив Будапешт до участі в новоствореній Раді миру.

Наступного дня, 19 січня, у Росії заявили, що Сполучені Штати звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією увійти до складу Ради миру з питань Гази.

Водночас Норвегія відмовилася приєднуватися до Ради миру Дональда Трампа, заявивши, що ця ініціатива суперечить принципам Організації Об’єднаних Націй.

