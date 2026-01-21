Канада може увійти до Ради миру Трампа, але з важливою умовою

Канада може увійти до Ради миру президента США Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

"Потрібно опрацювати багато деталей, але одне зрозуміло: Канада не платитиме, якщо приєднається до Ради миру", – сказав Шампань на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він також зазначив, що важливо ознайомитись зі всіма деталями структури, як вона працюватиме, для чого призначене фінансування тощо.

"Ми все ще на ранній стадії визначення того, яким буде коло повноважень цієї ради, як вона функціонуватиме", – додав міністр фінансів Канади.

Зазначається, що держави-члени ради будуть обмежені трирічним терміном повноважень, якщо вони не сплатять мільярд доларів для фінансування діяльності ради та не отримають постійного членства.

"Прем'єр-міністр повинен буде прийняти остаточне рішення, коли всі факти будуть відомі та всі деталі будуть узгоджені – чи це рішення буде в найкращих інтересах Канади", - підкреслив Шампань.