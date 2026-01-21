Еще одна страна ЕС отказалась от участия в Совете мира Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти отметил, что "есть некоторые проблемы" относительно участия Италии в инициативе Трампа.

Reuters со ссылкой на итальянские СМИ пишет, что Италия не будет участвовать в Совете мира, поскольку членство в нем может быть нарушением конституции страны.

В частности, конституция Италии позволяет ей вступать в международные организации, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами", однако только "на равных условиях с другими государствами".

Таким образом, это несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.