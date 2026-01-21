ua en ru
Еще одна страна ЕС отказалась от участия в Совете мира Трампа

Италия, Среда 21 января 2026 18:35
Еще одна страна ЕС отказалась от участия в Совете мира Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Присоединение Италии к Совету мира президента США Дональда Трампа является "проблематичным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти отметил, что "есть некоторые проблемы" относительно участия Италии в инициативе Трампа.

Reuters со ссылкой на итальянские СМИ пишет, что Италия не будет участвовать в Совете мира, поскольку членство в нем может быть нарушением конституции страны.

В частности, конституция Италии позволяет ей вступать в международные организации, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами", однако только "на равных условиях с другими государствами".

Таким образом, это несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.

Совет мира Трампа

Напомним, 15 января Трамп объявил о планах создать Совет мира, который занимался бы надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.

Впоследствии президент США направил официальные приглашения лидерам государств с предложением принять участие в работе Совета мира. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.

В воскресенье, 18 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Дональд Трамп пригласил Будапешт присоединиться к деятельности новосозданного Совета мира.

На следующий день, 19 января, Россия заявила, что США обратились к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением войти в состав Совета мира.

Отметим, что Норвегия отказалась от участия в Совете мира, отметив, что эта идея не соответствует принципам Организации Объединенных Наций.

Британский премьер Кир Стармер отказался присоединяться к Совету мира из-за участия в нем российского диктатора Владимира Путина.

Также сообщалось, что Канада может войти в Совет мира Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.

