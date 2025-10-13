Ще один регіон у блекауті і ракети Tomahawk для України: новини за вихідні

Зеленський і Трамп обговорили поставки "Томагавків" і не лише

Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп на вихідних обговорили не лише передачу Україні далекобійної зброї, але й варіанти посилення протиповітряної оборони.

Після бесіди Зеленський поінформував, що сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.

Під час дзвінка президенти двох країн обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Блекаут на Донеччині

Унаслідок ранкових обстрілів 12 жовтня Донеччина залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

В області працюють Пункти незламності. Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.

Новий удар по російському НПЗ

Далекобійні дрони СБУ 11 жовтня вдарили по нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа, республіка Башкортостан, за 1400 кілометрів від України. І під ударом вже третій раз за місяць.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Росія може напасти на НАТО

Росія може стати реальною загрозою для НАТО ще до 2036 року. Її диверсії та шпигунська діяльність показують підготовку до можливої війни з Альянсом.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що постійні диверсії та шпигунство Росії за допомогою дронів проти військових баз і об’єктів у Європі можуть свідчити, що вона вже готується до можливої війни з НАТО

Експерти припускають, що після завершення активних бойових дій в Україні Росія зможе швидко розгорнути значні військові сили на східному фланзі НАТО.

В ISW зазначають, що РФ розробляє нові тактики, які дозволяють вести масштабні бойові дії без широкого використання танків і бронетехніки, обмежуючи такі можливості у противника.

ЗСУ звільнили село Малі Щербаки

Українські військові 12 жовтня повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Малі Щербаки лежать уздовж лінії Кам’янське - Оріхів. На початку літа російські війська просунулися до цього населеного пункту, після чого він перебував у сірій зоні або під контролем противника.

Таліби напали на Пакистан

На кордоні Афганістану та Пакистану відбулися запеклі бої. Афганські таліби атакували пакистанські прикордонні пости.

Представники Пакистану заявили про нібито неспровокований обстріл, на що військові відповіли "усією силою". За їхніми словами, сутички сталися більш ніж у шести місцях.

Відповідальність за наступ взяв на себе так званий "201-й армійський корпус" талібських військових формувань. Це перший випадок, коли "Талібан" офіційно визнав атаку на Пакистан. Ісламістський рух заявляє, що атака - це нібито відповідь на "порушення суверенітету" Афганістану пакистанськими військовими.