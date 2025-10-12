ua en ru
Росія може напасти на НАТО раніше, ніж прогнозують розвідки, - ISW

Неділя 12 жовтня 2025 10:35
UA EN RU
Росія може напасти на НАТО раніше, ніж прогнозують розвідки, - ISW
Автор: Наталія Кава

Росія може стати реальною загрозою для НАТО ще до 2036 року. Її диверсії та шпигунська діяльність показують підготовку до можливої війни з Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Постійні диверсії та шпигунство Росії за допомогою дронів проти військових баз і об’єктів у Європі можуть свідчити, що вона вже готується до можливої війни з НАТО

Аналітики вважають, що далекобійна зброя Росії та розвинене виробництво безпілотників становлять пряму загрозу для НАТО. РФ активно формує нові військові сили та створює стратегічний резерв особового складу, який може бути використаний як в Україні, так і у можливій війні проти Альянсу. Це свідчить, що Росія здатна відновлювати свої людські ресурси попри великі втрати.

Експерти припускають, що після завершення активних бойових дій в Україні Росія зможе швидко розгорнути значні військові сили на східному фланзі НАТО.

В ISW зазначають, що РФ розробляє нові тактики, які дозволяють вести масштабні бойові дії без широкого використання танків і бронетехніки, обмежуючи такі можливості у противника.

Аналітики не бачать ознак того, що Кремль чекатиме повного відновлення армії, перш ніж розпочати агресивні дії проти країн НАТО. Вони попереджають, що Росія вже набуває великого досвіду сучасної війни й може створювати нові загрози одразу після завершення бойових дій в Україні. Тому, за їхніми словами, НАТО має бути готовим до стримування та нейтралізації цих викликів.

Польоти невідомих дронів над Європою

Протягом останнього місяця у повітряному просторі низки європейських країн зафіксували польоти невідомих безпілотників над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. У деяких містах через це тимчасово призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Президент Володимир Зеленський припускає, що такі інциденти можуть бути провокаціями Кремля - своєрідною перевіркою реакції європейських країн і підготовкою до можливого розширення війни ще до завершення бойових дій в Україні.

Українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.

