Головна » Новини » Війна в Україні

Не лише Tomahawk. Зеленський і Трамп обговорили варіанти поставок Patriot, - джерело

Субота 11 жовтня 2025 19:13
UA EN RU
Не лише Tomahawk. Зеленський і Трамп обговорили варіанти поставок Patriot, - джерело Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили не лише передачу Україні ракет Tomahawk, але й варіанти поставок систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Зокрема, за словами співрозмовника, Трамп цікавився поточною ситуацією в Україні і зокрема в Києві, наслідками останніх російських ударів по місту, та висловив готовність допомагати. Велику увагу було приділено також темі ППО, наявних у України систем та ракет.

Окрім того, джерело підтвердило інформацію, що тема Tomahawk піднімалася теж, але не навело подробиць.

Зеленський поговорив з Трампом

Нагадаємо, в суботу, 11 жовтня, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Після бесіди глава держави поінформував, що сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - зазначив він.

Крім того, пізніше видання Axios повідомило, що під час дзвінка лідери обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Крім того, днями Дональд Трамп публічно заявив, що рішення про передачу Tomahawk Україні майже прийнято. Детальний розбір того, що стоїть за цим рішенням і чи дійсно ЗСУ отримають такі ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
