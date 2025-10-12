ua en ru
Росія вдарила по енергетиці Донеччини: область без світла, поїзди стоять

Донецька область, Неділя 12 жовтня 2025 08:28
UA EN RU
Росія вдарила по енергетиці Донеччини: область без світла, поїзди стоять Фото: Росія вдарила по енергетиці Донецької області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок ранкових обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Глава ОВА пояснив, що Донецьку область знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів.

"Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі", - зауважив він.

За даними Філашкіна, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

"Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет. Про оновлення повідомлятиму додатково", - зауважив він.

Зміна руху поїздів

Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.

Упродовж цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

  • №6602 Слов’янськ - Райгородок,
  • №6603 Райгородок - Слов’янськ,
  • №6705 Слов'янськ - Краматорськ,
  • №6706 Краматорськ - Слов’янськ,

Наразі готують резервні тепловози для рейсів:

  • №6809 Близнюки - Словʼянськ,
  • №6711 Якзикове - Словʼянськ,
  • №6811 Словʼянськ - Краматорськ,
  • №6812 Краматорськ - Лозова.

Рух поїздів здійснюється із затримками, проте фахівці роблять усе можливе, щоб відновити графік. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях.

  • Поїзд №6711 Язикове - Словʼянськ вирушає із затримкою 1,5 години зі станції Гусарівка,
  • Поїзд №6809 Близнюки - Словʼянськ - із затримкою 2 години зі станції Дубове.

Обстріл енергетики 10 жовтня

Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України.

Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у:

  • Київській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Харківській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Одеській,
  • Дніпропетровській областях.

Через атаку на Київ лівий берег міста залишився без світла та води. Підрозділи ДТЕК, НЕК "Укренерго", КП "Київтеплоенерго" та інші оперативно розгорнули штаб для відновлення.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

Пізно ввечері 10 жовтня стало відомо, що на лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії.

