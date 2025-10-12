Росія вдарила по енергетиці Донеччини: область без світла, поїзди стоять

Унаслідок ранкових обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Глава ОВА пояснив, що Донецьку область знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів.

"Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі", - зауважив він.

За даними Філашкіна, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

"Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет. Про оновлення повідомлятиму додатково", - зауважив він.

Зміна руху поїздів

Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.

Упродовж цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

№6602 Слов’янськ - Райгородок,

№6603 Райгородок - Слов’янськ,

№6705 Слов'янськ - Краматорськ,

№6706 Краматорськ - Слов’янськ,

Наразі готують резервні тепловози для рейсів:

№6809 Близнюки - Словʼянськ,

№6711 Якзикове - Словʼянськ,

№6811 Словʼянськ - Краматорськ,

№6812 Краматорськ - Лозова.

Рух поїздів здійснюється із затримками, проте фахівці роблять усе можливе, щоб відновити графік. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях.