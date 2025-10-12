Нова війна? Чому таліби напали на Пакистан і що відбувається на кордоні з Афганістаном

На кордоні Афганістану та Пакистану відбулися запеклі сутички. Афганські таліби пояснили свій напад відповіддю на нібито повітряну операцію в Кабулі, станом на зараз з обох боків загинули десятки військових.

Що сталося на кордоні Афганістану та Пакистану

Збройні сутички розпочалися ще в суботу, 11 жовтня. Повідомлялося, що афганські таліби атакували пакистанські прикордонні пости. Представники Пакистану заявили про нібито неспровокований обстріл, на що військові відповіли "усією силою". За їхніми словами, сутички сталися більш ніж у шести місцях.

Відповідальність за наступ взяв на себе так званий "201-й армійський корпус" талібських військових формувань.

Це перший випадок, коли "Талібан" офіційно визнав атаку на Пакистан. Ісламістський рух заявляє, що атака - це нібито відповідь на "порушення суверенітету" Афганістану пакистанськими військовими.

Нинішня ескалація є найбільшою з 2021 року, коли таліби захопили владу в Афганістані після виходу звідти сил США.

Наразі країни повідомляють про десятки загиблих з обох сторін. За даними талібів, захоплено 20 прикордонних постів, а втрати Пакистану досягли 58 військових загиблими. Офіційний Ісламабад такі цифри не підтверджує. Пакистанські ЗМІ пишуть про ліквідацію "десятків талібів" та захоплення 19 прикордонних постів. Перевірити ці дані незалежно неможливо.

Фото: армія Пакистану відповідає на вторгнення афганських талібів (x.com/PakArmyc)

Що стало причиною нової ескалації

Напруженість між Афганістаном та Пакистаном різко загострилася останніми місяцями. Пакистанська сторона звинуватила талібів у приховуванні бойовиків "Техрік-і-Талібан Пакистан", які діють з афганської території. Таліби заперечують і закликають Пакистан вирішувати безпекові проблеми всередині своєї країни.

Проте у четвер, 9 жовтня, пролунали два вибухи у Кабулі та ще один - на південному сході Афганістану. Наступного дня таліби звинуватили Пакистан у нанесенні авіаударів і пригрозили наслідками. Тоді ж у зіткненні в районі Тирах неподалік кордону загинули 11 пакистанських солдатів.

Фото: вибух після атаки на Кабул, яка нібито стала приводом для нападу на Пакистан (x.com/GulshanKum6415)

Ісламабад не підтвердив причетності до повітряних атак. Проте закликав Кабул "припинити приховувати пакистанських талібів" на своїй території. Вважається, що ці бойовики проходять підготовку в Афганістані та поділяють ідеологію афганських соратників.

Західні медіа з посиланням на джерела в пакистанській розвідці пишуть, що метою ударів Ісламабада був лідер пакистанських талібів Нур Валі Мехсуд.

Що зараз відбувається між Афганістаном і Пакистаном

Після того, як таліби відкрили вогонь у кількох точках уздовж пакистансько-афганського кордону, зокрема в провінціях Хайбер-Пахтунхва та Белуджистан, Пакистан відповів важкою артилерією, танками, дронами, а також підняв у повітря винищувачі.

Крім того, через побоювання можливої участі Індії в ескалації Пакистан оголосив підвищений рівень бойової готовності на східному кордоні.

Сьогодні Афганістан оголосив про завершення військової операції. З того часу повідомлень про нові масштабні зіткнення не надходило.

Фото: на кордоні Афганістану з Пакистаном досі є спірні ділянки (x.com/Currentreport1)

Зазначимо, країни мають кордон завдовжки близько 2400 кілометрів, проведений у 1893 році. Деякі ділянки досі залишаються предметом суперечки. На тлі нинішнього загострення ситуації Катар, Саудівська Аравія та Іран закликали обидві країни до стриманості. Зокрема через побоювання, що Пакистан може вдатися до застосування ядерної зброї.

При підготовці тексту використовувалися матеріали AFP, dpa та BBC.