Сили оборони звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку
Українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео опублікував 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах.
Зазначається, що підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.
"Цей успіх - результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - наголосили бійці.
Малі Щербаки лежать уздовж лінії Кам’янське - Оріхів. На початку літа російські війська просунулися до цього населеного пункту, після чого він перебував у сірій зоні або під контролем противника.
Нагадаємо, днями українські воїни провели успішну штурмову операцію в селі Січневе на Дніпропетровщині, знищивши близько 50 російських окупантів і взявши в полон ще 8.
За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.