ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 14:20
UA EN RU
Сили оборони звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку Ілюстративне фото: Сили оборони звільнили село Малі Щербаки (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео опублікував 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах.

Зазначається, що підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.

"Цей успіх - результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - наголосили бійці.

Малі Щербаки лежать уздовж лінії Кам’янське - Оріхів. На початку літа російські війська просунулися до цього населеного пункту, після чого він перебував у сірій зоні або під контролем противника.

Нагадаємо, днями українські воїни провели успішну штурмову операцію в селі Січневе на Дніпропетровщині, знищивши близько 50 російських окупантів і взявши в полон ще 8.

За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ деокупація
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить