"Є сильні ідеї": Зеленський заявив про домовленості з Трампом щодо посилення ППО
Президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.
"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна", - зазначив Зеленський.
Український президент розповів, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив.
"Це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - зауважив він.
Зеленський також розповів, що під час розмови проінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці.
"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - відзначив він.
Президент підкреслив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.
"Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!", - підсумував Зеленський.
Зауважимо, що раніше сьогодні, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зідзвонились для телефонної розмови.
Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський провів зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною.
Після цього обидва лідери зробили низку заяв.Зокрема, Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Трампа про підтримку України.