ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Є сильні ідеї": Зеленський заявив про домовленості з Трампом щодо посилення ППО

Україна, Субота 11 жовтня 2025 16:20
UA EN RU
"Є сильні ідеї": Зеленський заявив про домовленості з Трампом щодо посилення ППО Фото: український президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.

"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна", - зазначив Зеленський.

Український президент розповів, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив.

"Це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - зауважив він.

Зеленський також розповів, що під час розмови проінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - відзначив він.

Президент підкреслив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.

"Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!", - підсумував Зеленський.

Зауважимо, що раніше сьогодні, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зідзвонились для телефонної розмови.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський провів зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною.

Після цього обидва лідери зробили низку заяв.Зокрема, Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Трампа про підтримку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить