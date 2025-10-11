"Є сильні ідеї": Зеленський заявив про домовленості з Трампом щодо посилення ППО

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.

"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна", - зазначив Зеленський.

Український президент розповів, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив.

"Це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - зауважив він.

Зеленський також розповів, що під час розмови проінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - відзначив він.

Президент підкреслив, що потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії.

"Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!", - підсумував Зеленський.