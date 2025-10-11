ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Третій діпстрайк СБУ за місяць: дрони вразили НПЗ "Башнафта" в Уфі, - джерела

Росія, Субота 11 жовтня 2025 13:30
UA EN RU
Третій діпстрайк СБУ за місяць: дрони вразили НПЗ "Башнафта" в Уфі, - джерела Ілюстративне фото: дрони СБУ вразили НПЗ "Башнафта" в Уфі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Далекобійні дрони СБУ цього ранку влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа, республіка Башкортостан, за 1400 кілометрів від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України" - повідомило поінформоване джерело.

Атака на НПЗ в Уфі

Нагадаємо, у вересні ми писали, що нафтопереробний завод у Башкортостані атакували дрони Головного управління розвідки України. Після прильоту дронів камікадзе пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Даний об’єкт розташований приблизно за 1,4 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.

Протягом останнього року росіяни все частіше скаржаться на атаки дронів і вибухи в різних регіонах Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Уфа Війна в Україні
Новини
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить