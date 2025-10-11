Третій діпстрайк СБУ за місяць: дрони вразили НПЗ "Башнафта" в Уфі, - джерела
Далекобійні дрони СБУ цього ранку влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа, республіка Башкортостан, за 1400 кілометрів від України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Зазначається, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.
Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України" - повідомило поінформоване джерело.
Атака на НПЗ в Уфі
Нагадаємо, у вересні ми писали, що нафтопереробний завод у Башкортостані атакували дрони Головного управління розвідки України. Після прильоту дронів камікадзе пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Даний об’єкт розташований приблизно за 1,4 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.
Протягом останнього року росіяни все частіше скаржаться на атаки дронів і вибухи в різних регіонах Росії.