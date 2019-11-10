Шахтер - Динамо: анонс матча

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к классическому противостоянию в рамках 14 туру УПЛ

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся в центральном матче 14 тура чемпионата Украины. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, явными фаворитами поединка являются "горняки". За последние две недели команды встретятся уже во второй раз.

10 ноября в 17:00

Харьков, ОСК "Металлист"

Недавняя встреча принципиальных соперников в Кубке Украины завершилась победой киевлян, которые выбили "горняков" на стадии 1/8 финала. Таким образом, "Шахтер" впервые за 10 лет не сыграет в финале турнира.

Теперь "бело-синие" постараются сократить отставание от команды Луиша Каштру в турнирной таблице чемпионата Украины, которую "Шахтер" уверенно возглавляет. В активе донецкой команды 37 баллов и преимущество над идущим вторым "Динамо" в 10 очков.

На этой неделе команды провели еврокубковые матчи. "Шахтер" оставил много сил в невероятном поединке с загребским "Динамо". В Хорватии команда забила дважды в компенсированное время, сохранив шансы на выход в плей-офф.

"Бело-синие" вырвали ничейный результат в противостоянии с "Копенгагеном". Подопечные Алексея Михайличенко в столице Дании пропустили в дебюте, но на 70 минуте сравняли счет.