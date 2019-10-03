ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Динамо" сыграет с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины

Новости » Спорт    03.10.2019 - 13:31
"Динамо" сыграет с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины
Фото "Шахтер" - "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины 2018/19 (facebook.com/pg/fcdynamoua)

Состоялась жеребьевка турнира

Лидеры украинского футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" - сойдутся в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, прямая трансляция которой состоялась на YouTube-канале УАФ.

Остальные пары 1/8 финала Кубка Украины:

"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава)
"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Львов" (Львов)
"Николаев" (Николаев) - "Десна" (Чернигов)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-спорт" (Горишни Плавные)
"Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" (Днепр)
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Олимпик" (Донецк)
"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Лунанськ)

Матчи пройдут 30 октября.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встретились на стадии 1/4 финала.

В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины.

Ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.

Лугано - Динамо: анонс матча "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге чемпионов
Новости Украины ДинамоШахтерКубок Украиныжеребьевка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь