"Динамо" сыграет с "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка турнира
Лидеры украинского футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" - сойдутся в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, прямая трансляция которой состоялась на YouTube-канале УАФ.
Остальные пары 1/8 финала Кубка Украины:
"Колос" (Ковалевка) - "Ворскла" (Полтава)
"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Львов" (Львов)
"Николаев" (Николаев) - "Десна" (Чернигов)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Горняк-спорт" (Горишни Плавные)
"Ингулец" (Петрово) - "Днепр-1" (Днепр)
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Олимпик" (Донецк)
"Александрия" (Александрия) - "Заря" (Лунанськ)
Матчи пройдут 30 октября.
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встретились на стадии 1/4 финала.
В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины.
Ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.