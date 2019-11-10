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Шахтар - Динамо: анонс матчу

Новини » Спорт     10.11.2019 - 10:11
Шахтар - Динамо: анонс матчу
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до класичного протистояння в рамках 14 туру УПЛ

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зійдуться в центральному матчі 14 туру чемпіонату України. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, явними фаворитами поєдинку є "гірники". За останні два тижні команди зустрінуться вже вдруге.

10 листопада о 17:00
Харків, ОСК "Металіст"

Нещодавня зустріч принципових суперників у Кубку України завершилася перемогою киян, які вибили "гірників" на стадії 1/8 фіналу. Таким чином, "Шахтар" вперше за 10 років не зіграє у фіналі турніру.

Тепер "біло-сині" спробують скоротити відставання від команди Луїша Каштру в турнірній таблиці чемпіонату України, яку "Шахтар" впевнено очолює. В активі донецької команди 37 балів і перевага над "Динамо", яке йде другим, у 10 очок.

Цього тижня команди провели єврокубкові матчі. "Шахтар" залишив багато сил в неймовірному поєдинку із загребським "Динамо". У Хорватії команда забила двічі в компенсований час, зберігши шанси на вихід в плей-офф.

"Біло-сині" вирвали нічийний результат в протистоянні з "Копенгагеном". Підопічні Олексія Михайличенка в столиці Данії пропустили в дебюті, але на 70 хвилині зрівняли рахунок.

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