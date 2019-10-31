"Шахтер" впервые за 10 лет не сыграет в финале Кубка Украины

Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Итоги кубкового противостояния украинских грандов в статистике

Донецкий "Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины и покинул турнир. Как сообщает tribuna.com, команда, таким образом, впервые за 10 лет не будет играть в финале.

Последний раз такое было в сезоне 2009/10, когда горняки в полуфинале уступили донецкому "Металлургу" (1:2). Титул тогда завоевала симферопольская "Таврия".

В своих финальных поединках за 9 лет "Шахтер" выигрывал 7 раз.

Кроме того, "бело-синие" впервые в истории выбили "горняков" на предварительной стадии. Ранее "Динамо" побеждало "Шахтер" в Кубке только в финалах. А на ранних стадиях всегда проигрывало.

Также "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству четвертьфиналов национального кубка - 24 раза. Последний раз донецкий клуб не играл в 1/4 финала национального кубка в сезоне 2005/06. "Горняки" на этой же стадии проиграли львовским "Карпатам" (0:1). Кубок в том сезоне выиграло "Динамо".

Кроме того, "Шахтер" с португальским тренером Луишом Каштру во главе проигрывает у главного соперника во всех матчах на вылет. 29 июля "горняки" уступили киевскому клубу в матче за Суперкубок Украины (1:2).