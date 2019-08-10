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"Шахтер" обыграл "Динамо" на выезде в УПЛ

Новости » Спорт    10.08.2019 - 19:17
"Шахтер" обыграл "Динамо" на выезде в УПЛ
Фото: "Динамо" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Горняки взяли реванш у бело-синих за поражение в игре за Суперкубок Украины

"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче третьего тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилмя со счетом 2:1.

Счет в поединке был открыт на 21 минуте - Жуниор Мораес пяткой филигранно замкнул передачу с фланга в исполнении Манора Соломона. Но уже к перерыву "Динамо" отыгралось - ударом головой отличился Жерсон Родригес, для которого этот мяч стал дебютным в футболке киевлян.

Победу команде Луиша Каштру принес Марлос, который своим ударом поставил точку в матче на 64 минуте.

На матче "Динамо" - "Шахтер" будет тестироваться система видеоповторов "Динамо" уступило на выезде "Брюгге" в матче отбора Лиги чемпионов
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