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"Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы

Новости » Спорт     07.11.2019 - 21:49
"Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы

Команды вновь сыграли вничью

Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч на стадионе "Паркен" завершился со счетом 1:1.

Как и две недели назад, "Копенгаген" забил быстрый гол. На 4 минуте автором забитого мяча стал Йенс Стаге. "Динамо" весь матч контролировало игру, но сравняло счет аж на 70 минуте усилиями Вербича. Это дебютный гол словенеца в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Полузащитник не праздновал гол, поскольку ранее выступал за "Копенгаген".

"Динамо" и "Копенгаген" набрали по шесть очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы, однако датчане опережают киевский клуб по дополнительным показателям.

Во втором матче группы шведский "Мальме" на выезде сыграл вничью со швейцарским "Лугано" (0:0).

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