"Динамо" не смогло дожать "Копенгаген" в матче Лиги Европы

Команды вновь сыграли вничью

Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч на стадионе "Паркен" завершился со счетом 1:1.

Как и две недели назад, "Копенгаген" забил быстрый гол. На 4 минуте автором забитого мяча стал Йенс Стаге. "Динамо" весь матч контролировало игру, но сравняло счет аж на 70 минуте усилиями Вербича. Это дебютный гол словенеца в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Полузащитник не праздновал гол, поскольку ранее выступал за "Копенгаген".

Матч завершено. «Динамо» на виїзді грає унічию з «Копенгагеном».#КопенгагенДинамо – 1:1 pic.twitter.com/rskxrLg5Hw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 7, 2019

"Динамо" и "Копенгаген" набрали по шесть очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы, однако датчане опережают киевский клуб по дополнительным показателям.

Во втором матче группы шведский "Мальме" на выезде сыграл вничью со швейцарским "Лугано" (0:0).