У Севастополі оголошено повітряну тривогу. У місті чути вибухи

За словами місцевих, вибух було чути у центральній частині міста о 17:34 за місцевим часом. Відразу після вибуху запрацювали сирени повітряної тривоги.

Через тривогу морський і наземний громадський транспорт припиняє свій рух. Окрім того, в деяких районах міста місцеві заявляють про те, що у будинках від вибуху ледве не повибивало вікна.

Варто зауважити, що російські Telegram-канали канали заявляють про нібито збиту українську ракету "Нептун". Також над Севастополем можна помітити стовб диму.

За оновленими даними, вибух трапився біля селища Сахарна Головка, що у Балаклавському районі Севастополя. Варто зауважити, що там знаходиться ТЕЦ, а також склади росіян з військовою технікою.

За даними Telegram-каналу "Крим.Реалії" у районі розташовано щонайменше чотири склади зі зброєю армії РФ. Там зберігається, зокрема, і ракетне озброєння. При цьому у серпні цього року там вже лунали вибухи.

Як заявив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв, у районі Сухарної балки флот відбиває атаку повітряних цілей.

"Усі служби приведені в стан бойової готовності. У районі Цукрової головки - дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури - уточнюється", - написав він.

Також за його даними у районі Кара-Коби нібито було збито ракету, бойова частина якоїздетонувала на землі в полі. Він також заявив, що ніхто з людей не постраждав, а пошкодження інфраструктури немає.

Розвожаєв написав що на місці вибуху не зафіксовано загоряння. Однак фото і відео з місця події свідчать про інше.

Фото: вибухи у Севастополі (t.me/Crimeanwind)

Ситуація у Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські загарбники облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

До того ж окупанти стягують рідкісні типи РСЗВ до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.

Також нещодавно партизани зафіксували переміщення значних ресурсів росіян у Джанкой.

Окрім того, російські окупанти переміщують техніку в тимчасово окупованому Сімферополі через значні втрати на фронті.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" біля узбережжя Севастополя.

Пізніше речник ВМС підтвердив, що російські кораблі були уражені. Дмитро Плетенчук наголосив, що "Павел Державин" був двічі атакований. Також був уражений ворожий буксир.

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