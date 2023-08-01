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В окупованому Севастополі пролунав вибух

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Севастополь, Вівторок 01 серпня 2023 18:19
В окупованому Севастополі пролунав вибух Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 1 серпня, місцеві жителі почули вибух. Його причини поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кримський вітер.

Як зазначають у мережі, вибух у Севастополі чули навіть жителі Бахчисараю, який знаходиться приблизно за 30 кілометрів.

Також з Бахчисарайського водосховища видно "гриб" з диму в стороні Севастополя.

Місцеві жителі повідомляють про "приліт" у районі селища Сахарна Головка, яке знаходиться у Севастополі. Він начебто був біля Севастопольської ТЕЦ.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

Оновлено 18:32

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що над Балаклавським районом міста нібито збито БПЛА. За його словами, дрон вибухнув на землі, через що "загорілася трава".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останні кілька місяців в окупованому Криму регулярно лунають вибухи. В окремих випадках вони пов'язані з роботою українських військових, які завдають ударів по місцях скупчення росіян, їхньої техніки та складів з боєприпасами.

Наприклад, учора, 31 липня, серія вибухів пролунала у Сімферополі. Її деталі залишились невідомими.

Також ми писали, що 19 липня на полігоні в Криму було чути гучні вибухи. У мережі писали про "прильоти".

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