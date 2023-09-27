ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бояться наступу ЗСУ? Окупанти облаштували вогневі позиції на пляжах Євпаторії (фото)

Крим, Середа 27 вересня 2023 16:16
UA EN RU
Бояться наступу ЗСУ? Окупанти облаштували вогневі позиції на пляжах Євпаторії (фото) Фото: вогневі позиції на пляжах Євпаторії у Криму облаштували окупанти (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" виявили вогневі позиції на набережній Незалежності в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Так, обладнано 4 вогневі позиції. Партизани не виключають, що таким чином окупанти готуються захищати пляжі Євпаторії від атаки ЗСУ.

Ситуація у Криму

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

Додамо, що буквально сьогодні стало відомо, що українські та кримськотатарські партизани визначили локацію ще однієї бази паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым
NEWS
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни