Бояться наступу ЗСУ? Окупанти облаштували вогневі позиції на пляжах Євпаторії (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух " Атеш ".

"Агенти "Атеш" виявили вогневі позиції на набережній Незалежності в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Так, обладнано 4 вогневі позиції. Партизани не виключають, що таким чином окупанти готуються захищати пляжі Євпаторії від атаки ЗСУ.

Ситуація у Криму

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

Додамо, що буквально сьогодні стало відомо, що українські та кримськотатарські партизани визначили локацію ще однієї бази паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Севастополі.