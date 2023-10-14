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"П'ятниця тринадцяте" для флоту РФ. ВМС розкрили деталі атаки на російські кораблі

Севастополь, Субота 14 жовтня 2023 11:02
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"П'ятниця тринадцяте" для флоту РФ. ВМС розкрили деталі атаки на російські кораблі Фото: ВМС розкрили деталі атаки на корабель "Павел Державин" (facebook com afoninmixail)
Автор: Наталія Юрченко

Російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований біля узбережжя Криму. Також був уражений ворожий буксир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Вчора була "п'ятниця тринадцяте" для Чорноморського флоту РФ... Двічі було уражено патрульний корабель "Павло Державін". Лише з другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Там само підтверджуємо ураження буксиру "Бур". Його відбуксовують, у нього є відповідні пошкодження", - сказав речник.

Плетенчук уточнив, що поки не може розкрити деталі операції та чим були атаковані російські кораблі. Також він не надав детальної інформації про пошкодження. Проте речник наголосив, що кораблі РФ були уражені.

СБУ та ВМС атакували російські кораблі

Вчора джерела РБК-Україна в Службу безпеки повідомили, що СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Для цього було застосоване експериментальне озброєння.

Вчора у Севастополі пролунали вибухи, а у мережі повідомили, що вибухнув корабель. Згодом стало відомо, що мова йде про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" - носій ракет "Калібр".

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