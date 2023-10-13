СБУ та ВМС атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин", - джерела

СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Як розповіли джерела, сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив корабля "Павел Державин" - справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

Один з організаторів спецоперації зазначив, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити яким чином була здійснена атака.

При цьому вчора пощастило російському підводному човну "Алроса", який поки що не вдалося вразити морським дроном.

Водночас носій крилатих ракет "Буян" був сьогодні уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків".

Що відомо про атаки на два кораблі РФ

"Павел Державин"

Нагадаємо, що напередодні, 12 жовтня ЗМІ та місцеві Telegram-канали писали, що корабель "Павел Державин" міг вибухнути на міні. Згодом пошкодження корабля підтвердив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук при цьому не надавши інших деталей інциденту.

Спікер ВМС уточнив, що "Павел Державин" є кораблем російського флоту, хоча раніше український флот мав корабель з такою самою назвою.

Носій крилатих ракет "Буян"

Сьогодні вже з'явилася інформація про те, що в окупованому Севастополі на рейді підірвався корабель Чорноморського флоту РФ.

Спочатку про це повідомив місцевий Телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначалося, що мова йде про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" - носій ракет "Калібр".

Паблік також опублікував кадри, на яких видно політ військового вертольота у Севастополі. Припускається, що на території Нахімовського училища він вивантажив загиблих та поранених російських військових після вибуху на кораблі.

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