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В Севастополе объявлена воздушная тревога. В городе слышны взрывы

Иллюстративное фото: в Севастополе объявлена воздушная тревога (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Днем среды, 18 октября, в городе Севастополь в оккупированном Крыму был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных, взрыв был слышен в центральной части города в 17:34 по местному времени. Сразу после взрыва заработали сирены воздушной тревоги.

Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт прекращает свое движение. Кроме того, в некоторых районах города местные заявляют о том, что в домах от взрыва чуть не повыбивало окна.

Следует заметить, что российские Telegram-каналы каналы заявляют о якобы сбитой украинской ракете "Нептун". Также над Севастополем можно увидеть столб дыма.

По обновленным данным, взрыв произошел возле поселка Сахарная Головка в Балаклавском районе Севастополя. Следует заметить, что там находится ТЭЦ, а также склады россиян с военной техникой.

По данным Telegram-канала "Крым.Реалии" в районе расположены по меньшей мере четыре состава с оружием армии РФ. Там хранится, в частности, ракетное вооружение. При этом в августе этого года там уже раздавались взрывы.

Как заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев, в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры – уточняется", - написал он.

 

Фото: взрывы в Севастополе (t.me/Crimeanwind)

 

Ситуация в Крыму

Напомним, ранее мы сообщали, что российские захватчики обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

К тому же оккупанты стягивают редкие типы РСЗО к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также недавно партизаны зафиксировали перемещение значительных ресурсов россиян в Джанкой.

Кроме того, российские оккупанты перемещают технику во временно оккупированном Симферополе из-за значительных потерь на фронте.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" у побережья Севастополя.

Позже представитель ВМС подтвердил, что российские корабли были поражены. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что "Павел Державин" был дважды атакован. Также был поражен неприятельский буксир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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