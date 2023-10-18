Росіяни переміщають техніку у Сімферополі через великі втрати

Російські окупанти переміщують техніку в тимчасово окупованому Сімферополі через значні втрати на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху АТЕШ .

"Наші агенти зафіксували переміщення БМП-3 та БТР-82АМ у Сімферополі. У зв'язку з великими втратами у Запорізькій області, а також під Авдіївкою окупанти вичавлюють всі свої можливості для поповнення втрат", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дані вже передали Силам оборони України для подальшої утилізації техніки.

Ситуація у Криму

Російські загарбники облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

До того ж окупанти стягують рідкісні типи РСЗВ до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.

Також нещодавно партизани зафіксували переміщення значних ресурсів росіян у Джанкой.

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