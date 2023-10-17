Окупанти перекидають значні сили у Джанкой, - партизани (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів у Джанкой", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, військовий вантажний транспорт регулярно прямує до аеродрому, що свідчить про їхнє розміщення на цьому об'єкті.

Окупанти перекидають значні сили у Джанкой (t.me/atesh_ua)

На думку "Атеш", окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.

Ситуація у Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.