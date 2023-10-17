Окупанти перекидають значні сили у Джанкой, - партизани (фото)
Роcійські війська, ймовірно, боячись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси в Джанкой.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів у Джанкой", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, військовий вантажний транспорт регулярно прямує до аеродрому, що свідчить про їхнє розміщення на цьому об'єкті.
Окупанти перекидають значні сили у Джанкой (t.me/atesh_ua)
На думку "Атеш", окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.
Ситуація у Криму
Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.
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