Серце давньої цивілізації: 8 найцікавіших місць Афін, які неодмінно варто відвідати

Щоб доторкнутися до стародавньої історії грецької столиці, одного дня не вистачить. Туристи їдуть сюди не лише відпочити на пляжах, а щоб на власні очі поглянути на Акрополь, Парфенон, Агору та Одеон.

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Афінський Акрополь

Афінський Акрополь - найвідоміший акрополь у світі, розташований в Афінах на пагорбі Акрополіс заввишки 156 метрів над рівнем моря.

В архітектурний ансамбль Акрополя входять споруди доелліністичного, елліністичного, римського, візантійського та османського періоду. Найбільший інтерес представляють частково збережені стіни та колони античних храмів і театрів.

Комплекс Афінського акрополя належить до найцінніших об’єктів культурної спадщини людства.

Афінський Акрополь (фото з мережі)

Пагорб Лікавіт

Лікавіт - пагорб в центрі Афін висотою 277 метрів, найвища точка міста. З нього мальовничий вид на порт Пірей та Саронічну затоку, Афінський акрополь та стадіон Панатінаїкос.

У пагорба дві вершини, на одній з них стоїть церква, на іншій - сучасний театр з відкритою сценою. Нагору можна потрапити трьома шляхами: піднятися по обладнаній пішохідній дорозі, скористатися фунікулером або заїхати на автомобілі.

Пагорб Лікавіт (фото з мережі)

Парфенон

Парфенон - головний храм Афінського акрополя, присвячений богині Афіні Парфенос, покровительці міста та всієї Аттики. До того ж це визначна пам'ятка давньогрецького мистецтва.

Зведений з ініціативи афінського реформатора Перікла, Парфенон вражає своєю архітектурною красою та пишнотою. Білий мармур, слонова кістка, золото та кипарисове дерево використовувалися для створення цієї монументальної споруди.

Хоча згодом збереглася лише західна стіна, руїни Парфенона продовжують бути об'єктом гордості афінян та живим свідченням величі стародавньої споруди.

Храм Парфенон (фото з мережі)

Храм Зевса Олімпійського

Храм Зевса Олімпійського - найбільший храм Стародавньої Греції, своїми розмірами перевершив Парфенон. У первісному вигляді мав 104 колони заввишки 17 м, з них донині збереглися лише 15.

Остаточне руйнування храму Зевса Олімпійського відбулося із занепадом Візантійської імперії. Залишки будівлі були виявлені в ході розкопок 19 століття.

Фото: Храм Зевса Олімпійського (wikipedia.org)

Амфітеатр Одеон

Одеон Ірода Аттичного - кам’яний театр, що розташувався на південних схилах Акрополя. Одеон був зведений в середині 2 століття до н.е. Він використовувався для організації театральних постановок та музичних вистав.

Нині Одеон періодично служить концертним майданчиком, на якому виступають відомі поп-музиканти та зірки оперної сцени.

Амфітеатр Одеон (фото з мережі)

Афінська Агора

Афінська агора - найбільш широко відома та найдавніша зі збережених прадавніх агор, розташована біля підніжжя пагорба Афінського акрополя.

Агора була серцем стародавніх Афін, жвавим центром адміністративного, комерційного, політичного та соціального життя міста. Саме тут викладав свої філософські погляди Сократ.

До наших днів збереглися величний храм Гефесту та візантійська церква Святих Апостолів кінця 10 століття, прикрашена цегляними візерунками, що імітують арабську каліграфію.

Афінська агора (фото з мережі)

Вежа Вітрів

Вежа вітрів - восьмикутна годинникова вежа із пантелійського мармуру римської агори в Афінах. Механізм поєднував у собі одночасно сонячний годинник, водяний годинник та флюгер і був побудований у 1 столітті до н. е.

У висоту споруда досягає 12 метрів, в ширину - близько 8 метрів. У давнину на вершині був встановлений флюгер, який вказував куди дме вітер.

Стіни вежі прикрашені зображеннями восьми грецьких божеств, що відповідають за напрямок вітру.

Фото: Вежа Вітрів (wikipedia.org)

Театр Діоніса

Театр Діоніса - найдавніший театр Греції та найдавніший у світі театр, побудований з каменю. Був частиною капища, присвяченого богові Діонісу. Афінський театр Діоніса став прототипом усіх античних та навіть сучасного театру.

Сцена прийшла в занепад до 4 столітті н.е. та поступово була занедбана. У наші дні здійснюється масштабний проект реставрації театру.

Театр Діоніса (фото з мережі)