Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить
Чтобы прикоснуться к древней истории греческой столицы, одного дня не хватит. Туристы едут сюда не только отдохнуть на пляжах, а чтобы собственными глазами взглянуть на Акрополь, Парфенон, Агору и Одеон.
РБК-Украина собрало самые интересные места Афин, которые обязательно стоит посетить.
Содержание:
- Афинский Акрополь
- Холм Ликавит
- Парфенон
- Храм Зевса Олимпийского
- Амфитеатр Одеон
- Афинская Агора
- Башня Ветров
- Театр Диониса
Афинский Акрополь
Афинский Акрополь - самый известный акрополь в мире, расположенный в Афинах на холме Акрополис высотой 156 метров над уровнем моря.
В архитектурный ансамбль Акрополя входят постройки доэллинистического, эллинистического, римского, византийского и османского периода. Наибольший интерес представляют частично сохранившиеся стены и колонны античных храмов и театров.
Комплекс Афинского акрополя относится к наиболее ценным объектам культурного наследия человечества.
Афинский Акрополь (фото из сети)
Холм Ликавит
Ликавит - холм в центре Афин высотой 277 метров, самая высокая точка города. Из него живописный вид на порт Пирей и Саронический залив, Афинский акрополь и стадион Панатинаикос.
У холма две вершины, на одной из них стоит церковь, на другой - современный театр с открытой сценой. Вверх можно попасть по трем путям: подняться по оборудованной пешеходной дороге, воспользоваться фуникулером или заехать на автомобиле.
Холм Ликавит (фото из сети)
Парфенон
Парфенон - главный храм Афинского акрополя, посвященный богине Афине Парфенос, покровительнице города и всей Аттики. К тому же это достопримечательность древнегреческого искусства.
Возведенный по инициативе афинского реформатора Перикла, Парфенон поражает своей архитектурной красотой и великолепием. Белый мрамор, слоновая кость, золото и кипарисовое дерево использовались для создания этого монументального сооружения.
Хотя со временем сохранилась только западная стена, руины Парфенона продолжают быть объектом гордости афинян и живым свидетельством величия древнего сооружения.
Храм Парфенон (фото из сети)
Храм Зевса Олимпийского
Храм Зевса Олимпийского - самый большой храм Древней Греции, своими размерами превзошедший Парфенон. В первоначальном виде имел 104 колонны высотой 17 м, из них по сей день сохранились только 15 м.
Окончательное разрушение храма Зевса Олимпийского произошло с упадком Византийской империи. Остатки постройки были обнаружены в ходе раскопок 19 века.
Фото: Храм Зевса Олимпийского (wikipedia.org)
Амфитеатр Одеон
Одеон Ирода Аттичного - каменный театр, расположившийся на южных склонах Акрополя. Одеон был возведен в середине 2 века до н. э. Он использовался для организации театральных постановок и музыкальных представлений.
Сегодня Одеон периодически служит концертной площадкой, на которой выступают известные поп-музыканты и звезды оперной сцены.
Амфитеатр Одеон (фото из сети)
Афинская Агора
Афинская агора - наиболее широко известная и самая древняя из сохранившихся древних агор, расположенная у подножия холма Афинского акрополя.
Агора была сердцем древних Афин, оживленным центром административной, коммерческой, политической и социальной жизни города. Именно здесь излагал свои философские взгляды Сократ.
До наших дней сохранились величественный храм Гефеста и византийская церковь Святых Апостолов конца 10 века, украшенная кирпичными узорами, имитирующими арабскую каллиграфию.
Афинская агора (фото из сети)
Башня Ветров
Башня ветров - восьмиугольная часовая башня из пентелийского мрамора римской агоры в Афинах. Механизм сочетал в себе одновременно солнечные часы, водяные часы и флюгер и был построен в 1 веке до н. е.
В высоту сооружение достигает 12 метров, в ширину - около 8 метров. В древности на вершине был установлен флюгер, указывавший куда дует ветер.
Стены башни украшены изображениями восьми греческих божеств, отвечающих за направление ветра.
Фото: Башня Ветров (wikipedia.org)
Театр Диониса
Театр Диониса – самый древний театр Греции и самый древний в мире театр, построенный из камня. Был частью капища, посвященного богу Дионису. Афинский театр Диониса стал прототипом всех античных и даже современных театров.
Сцена пришла в упадок к 4 веку н. э. и постепенно была заброшена. В настоящее время осуществляется масштабный проект реставрации театра.
Театр Диониса (фото из сети)
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