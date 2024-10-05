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Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Афины, Греция, Суббота 05 октября 2024 18:00
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Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить Фото: Афины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Чтобы прикоснуться к древней истории греческой столицы, одного дня не хватит. Туристы едут сюда не только отдохнуть на пляжах, а чтобы собственными глазами взглянуть на Акрополь, Парфенон, Агору и Одеон.

РБК-Украина собрало самые интересные места Афин, которые обязательно стоит посетить.

Содержание:

Афинский Акрополь

Афинский Акрополь - самый известный акрополь в мире, расположенный в Афинах на холме Акрополис высотой 156 метров над уровнем моря.

В архитектурный ансамбль Акрополя входят постройки доэллинистического, эллинистического, римского, византийского и османского периода. Наибольший интерес представляют частично сохранившиеся стены и колонны античных храмов и театров.

Комплекс Афинского акрополя относится к наиболее ценным объектам культурного наследия человечества.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Афинский Акрополь (фото из сети)

Холм Ликавит

Ликавит - холм в центре Афин высотой 277 метров, самая высокая точка города. Из него живописный вид на порт Пирей и Саронический залив, Афинский акрополь и стадион Панатинаикос.

У холма две вершины, на одной из них стоит церковь, на другой - современный театр с открытой сценой. Вверх можно попасть по трем путям: подняться по оборудованной пешеходной дороге, воспользоваться фуникулером или заехать на автомобиле.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Холм Ликавит (фото из сети)

Парфенон

Парфенон - главный храм Афинского акрополя, посвященный богине Афине Парфенос, покровительнице города и всей Аттики. К тому же это достопримечательность древнегреческого искусства.

Возведенный по инициативе афинского реформатора Перикла, Парфенон поражает своей архитектурной красотой и великолепием. Белый мрамор, слоновая кость, золото и кипарисовое дерево использовались для создания этого монументального сооружения.

Хотя со временем сохранилась только западная стена, руины Парфенона продолжают быть объектом гордости афинян и живым свидетельством величия древнего сооружения.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Храм Парфенон (фото из сети)

Храм Зевса Олимпийского

Храм Зевса Олимпийского - самый большой храм Древней Греции, своими размерами превзошедший Парфенон. В первоначальном виде имел 104 колонны высотой 17 м, из них по сей день сохранились только 15 м.

Окончательное разрушение храма Зевса Олимпийского произошло с упадком Византийской империи. Остатки постройки были обнаружены в ходе раскопок 19 века.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Фото: Храм Зевса Олимпийского (wikipedia.org)

Амфитеатр Одеон

Одеон Ирода Аттичного - каменный театр, расположившийся на южных склонах Акрополя. Одеон был возведен в середине 2 века до н. э. Он использовался для организации театральных постановок и музыкальных представлений.

Сегодня Одеон периодически служит концертной площадкой, на которой выступают известные поп-музыканты и звезды оперной сцены.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Амфитеатр Одеон (фото из сети)

Афинская Агора

Афинская агора - наиболее широко известная и самая древняя из сохранившихся древних агор, расположенная у подножия холма Афинского акрополя.

Агора была сердцем древних Афин, оживленным центром административной, коммерческой, политической и социальной жизни города. Именно здесь излагал свои философские взгляды Сократ.

До наших дней сохранились величественный храм Гефеста и византийская церковь Святых Апостолов конца 10 века, украшенная кирпичными узорами, имитирующими арабскую каллиграфию.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Афинская агора (фото из сети)

Башня Ветров

Башня ветров - восьмиугольная часовая башня из пентелийского мрамора римской агоры в Афинах. Механизм сочетал в себе одновременно солнечные часы, водяные часы и флюгер и был построен в 1 веке до н. е.

В высоту сооружение достигает 12 метров, в ширину - около 8 метров. В древности на вершине был установлен флюгер, указывавший куда дует ветер.

Стены башни украшены изображениями восьми греческих божеств, отвечающих за направление ветра.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Фото: Башня Ветров (wikipedia.org)

Театр Диониса

Театр Диониса – самый древний театр Греции и самый древний в мире театр, построенный из камня. Был частью капища, посвященного богу Дионису. Афинский театр Диониса стал прототипом всех античных и даже современных театров.

Сцена пришла в упадок к 4 веку н. э. и постепенно была заброшена. В настоящее время осуществляется масштабный проект реставрации театра.

Сердце древней цивилизации: 8 самых интересных мест Афин, которые непременно стоит посетить

Театр Диониса (фото из сети)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Варшаве, Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме.

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