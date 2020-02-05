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Украина не готова к возвращению Крыма, - представитель Зеленского

Новости » Политика     05.02.2020 - 15:20
Украина не готова к возвращению Крыма, - представитель Зеленского
Фото: Антон Кориневич (uacrisis.org)

У Зеленского считают, что Украина не готова к уходу России из Крыма

На сегодня Украина не готова к возвращению оккупированного Крыма, если Российская Федерация решит уйти с полуострова. Об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

По его мнению, Украине следует еще много работать, чтобы подготовиться к возвращению Крыма.

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - заявил Кориневич.

По его словам, Киев должен сначала определить, кто в таком случае начнет работать в Крыму на уровне местной власти, кто - на уровне центральной.

"То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма", - добавил Кориневич.

Напомним, ранее организация Freedom House заявила, что Россия сохраняет тотальный контроль над средствами массовой информации в Крыму.

Кроме того, посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что включение вопроса Крыма в нормандский формат по Украине ничего не даст.

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