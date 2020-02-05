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В аэропорту Стамбула самолет потерпел крушение

Новости » В мире     05.02.2020 - 18:38
В аэропорту Стамбула самолет потерпел крушение
Фото: разбившийся самолет (Twitter)

Самолет столкнулся с ограждением после посадки

В международном аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что лайнер авиакомпании Pegasus совершал рейс Измир-Стамбул. Приземлившись, он выкатился за пределы ВПП, где столкнулся с ограждением. После в самолете произошло возгорание.

По предварительным данным, в результате крушения никто не погиб, однако сообщается о пострадавших.

На месте находится много пожарных и медицинских бригад, которые проводят эвакуацию пассажиров.

В результате столкновения самолет развалился на три части.

Напомним, в конце января в Афганистане разбился военный самолет США. Жертвами авиакатастрофы стали 46-летний полковник воздушного боевого командования Пол Восс и 30-летний капитан 37-й эскадрильи бомбардировщиков Райан Фанеуф.

Также РБК-Украина писало, что в результате крушения военного самолета СУ-30 в алжирской провинции Уум-эль-Буаги погибли два пилота. Как заявили алжирские власти, разбившийся самолет был учебным.

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