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"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn

Новости » Политика     05.02.2020 - 16:02
"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Немецкая сторона будет реформировать "Укрзализныцю"

Компания "Укрзализныця" сегодня, 5 февраля, подписала меморандум с Deutsche Bahn. Церемония подписания документа прошла в здании правительства.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, на первом этапе сотрудничество между УЗ и Deutsche Bahn будет иметь более консультативный характер. В то же время украинская сторона рассчитывает на более глубокое сотрудничество.

Предполагается, что немецкая компания будет предоставлять консультации по управлению "Укрзализныцей". Кроме того, ожидается, что менеджеров Deutsche Bahn привлекут к управлению УЗ посредством назначения на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете.

Напомним, ранее сообщалось, что Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением "Укрзализныци" в феврале. Консалтинговое подразделение Deutsche Bahn является одним из ведущих в транспортном секторе, в компании работает около 5000 сотрудников из 80 стран.

Также в Кабмине заявляли, что сотрудничество с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа "Укрзализныци" или передача в концессию.

"В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

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