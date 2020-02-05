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СБУ подтвердила связь обысков на "1+1" с делом о прослушке

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 19:15
СБУ подтвердила связь обысков на "1+1" с делом о прослушке
Фото: обыски на "1+1" (скрин с YouTube-канала "Свободный")

Обыски по делу о прослушке Гончарука проходят не только на "1+1"

Служба безопасности Украины проводит обыски на телеканале "1+1" по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Это следует из сообщения пресс-центра СБУ.

В СБУ заявили, что обыски на Куреневской, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а проводятся в отношении конкретных лиц, которые могли незаконно прослушивать Гончарука и хранить записи.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется", - говорится в сообщении.

СБУ подтвердила связь обысков на &quot;1+1&quot; с делом о прослушке

В то же время группа "1+1 медиа" подтверждает обыски в редакции программы "Гроші" и связывает их с "обличительной деятельностью программы". Группа также обращается к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию и разъяснить причины обысков.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ пришла с обысками на канал "1+1". По словам сотрудников телеканала, правоохранители заявили, что к сливу записей может быть причастен журналист Евгений Куксин.

Сегодня генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле о прослушке Гончарука нет результатов, отчет ожидается через две недели.

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