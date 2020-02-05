СБУ проводит обыски на канале "1+1"

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Обыски проходят в офисе проектов "Гроші" и "Секретні матеріали"

Служба безопасности Украины проводит обыски в здании телеканала "1+1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Александра Дубинского в Telegram.

Сообщается, что обыски проходят в офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

По словам сотрудников телеканала, обыски связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ подозревает, что журналист "1+1" Евгений Куксин слил скандальные записи.

Обшуки в редакції «Секретних матеріалів» Опубліковано Володимиром Тимофійчуком Середа, 5 лютого 2020 р.

Напомним, 15 января в сеть выложили запись разговора Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и главы НБУ Якова Смолия. На записях они обсуждали объяснение укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского. При этом, во время разговора Гончарук называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов.

После СБУ открыла уголовное производство по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Из-за скандала с прослушкой 17 января Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому. В тот же день Зеленский провел встречу с Гончаруком, во время которой не принял отставку премьера.