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Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40

Новости » В мире     05.02.2020 - 16:53
Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40
Фото: сход лавины в Турции на автодорогу (hurriyet.com.tr)

Погибли как минимум 38 человек, 53 - получили ранения

Количество жертв вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван выросло до 38 человек, как минимум 53 человека пострадали. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза, среди погибших, по меньшей мере, восемь сотрудников жандармерии, три охранника, три пожарных и девять гражданских лиц.

На данный момент в регионе продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. Также в провинцию были отправлены дополнительные 15 машин скорой помощи на фоне риска новых лавин.

Напомним, 4 февраля в Турции произошло схождение лавины в районе провинции Ван. В результате схождения лавина накрыла микроавтобус и снегоуборочную машину, которые двигались по шоссе Ван-Бахчесарай. В результате схода лавины погибли пять человек.

На поиски пропавших отправилась большая группа спасателей. Им удалось спасти семерых человек, тогда как двое оставались пропавшими без вести. Во время поисковых работ спасателей накрыла вторая лавина. Ранее РБК-Украина писало, что количество жертв вследствие схода лавины увеличилось до 21 человека.

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