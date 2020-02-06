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Количество жертв крушения самолета в Турции возросло

Новости » Общество     06.02.2020 - 02:43
Количество жертв крушения самолета в Турции возросло
Фото: крушение самолета в Турции (twitter by Budflyer)

Уже сообщают о трех погибших

Количество жертв в результате крушения самолета в аэропорту Стамбула возросло до трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того сообщается, что 179 из 183 пассажиров и членов экипажа были ранены. Три человека скончались в больнице после аварии.

Губернатор Стамбула Али Ерликая ранее заявил, что самолет перевозит 177 пассажиров и шесть членов экипажа из западной провинции Измир.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета авиакомпании Fly Pegasus, который осуществлял рейс Измир-Стамбул. Из-за неблагоприятных погодных условий самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего развалился на три части и загорелся.

По последним данным сообщалось о 159 пострадавшим и одном погибшем в результате авиакрушения.

РБК-Украина писало, что генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман сообщил, что среди пострадавших в результате аварии украинцев нет.

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