Седьмой пакет санкций против РФ и отставка Драги: новости за 21 июля

ЕС ввел седьмой пакет санкций против России, президент Владимир Зеленский опроверг фейк о своем состоянии, президент Италии принял отставку премьер-министра Драги. Подробнее о том, что произошло в четверг, 21 июля - в материале РБК-Украина.
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Сбербанк, мэр Москвы и фонд "Русский мир": ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ
Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.
Санкции вступили в силу с момента публикации. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций.
Зеленский опроверг фейк о своем состоянии и напомнил о возрасте Путина
В четверг, 21 июля, в эфире радиостанций TAVR Media прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоообращение, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо и находится в своем кабинете на рабочем месте.
Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке. Об этом сообщила канцелярия президента Италии.
"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате, вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей.",- пишет пресс-служба канцелярии.
Танки на улице, цензура и "красный" код. В Китае разгорелся банковский скандал
В Китае разгорелся крупный банковский скандал. Несколько месяцев люди массово выходят на митинги с требованием вернуть заблокированные депозиты и бойкотируют выплаты ипотеки. Власти пытаются сдерживать протестные настроения цензурой в соцсетях. Демонстрации разгоняют силой, а для защиты банков на улицы вывели танки.
РБК-Украина собрало все, что известно о протестах в Китае.
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