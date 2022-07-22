Седьмой пакет санкций против РФ и отставка Драги: новости за 21 июля

ЕС ввел седьмой пакет санкций против России, президент Владимир Зеленский опроверг фейк о своем состоянии, президент Италии принял отставку премьер-министра Драги. Подробнее о том, что произошло в четверг, 21 июля - в материале РБК-Украина.

Война России в Украине: последние новости

В результате обстрела Харькова в четверг, 21 июля, погибли три человека, еще 23 получили ранения. Оккупанты ударили по городу "Ураганами".

В ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву. В результате один человек получил ранения.

Российские военные продолжают наносить массовые удары по ряду направлений. Наши бойцы отбили все "непутевые" попытки врага штурмовать.

Западные официальные лица допускают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу.

Сбербанк, мэр Москвы и фонд "Русский мир": ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ

Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

Санкции вступили в силу с момента публикации. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций.

Зеленский опроверг фейк о своем состоянии и напомнил о возрасте Путина

В четверг, 21 июля, в эфире радиостанций TAVR Media прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоообращение, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо и находится в своем кабинете на рабочем месте.

Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке. Об этом сообщила канцелярия президента Италии.

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате, вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей.",- пишет пресс-служба канцелярии.

Танки на улице, цензура и "красный" код. В Китае разгорелся банковский скандал

В Китае разгорелся крупный банковский скандал. Несколько месяцев люди массово выходят на митинги с требованием вернуть заблокированные депозиты и бойкотируют выплаты ипотеки. Власти пытаются сдерживать протестные настроения цензурой в соцсетях. Демонстрации разгоняют силой, а для защиты банков на улицы вывели танки.

РБК-Украина собрало все, что известно о протестах в Китае.

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