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Сенат Италии выразил доверие Драги

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Рим, Среда 20 июля 2022 21:52
Сенат Италии выразил доверие Драги Фото: Марио Драги, премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Reppublica.

Отмечается, что в ходе голосования 95 сенаторов проголосовали за вотум доверия для Драги, но 38 были против.

Всего 133 из 315 депутатов Сената приняли участие в голосовании. Члены трех крупнейших партий - "Движение пяти звезд", "Вперед Италия" и "Лига" - отказались голосовать.

Стоит заметить, что Драги уже второй раз предоставляют вотум доверия. Но члены ключевой партии "Движение пяти звезд", которая входит в коалицию, опять не приняли участие в голосовании. Поэтому отставка Драги все еще остается возможной.

Напомним, ранее Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез, и поэтому он сам решил уйти в отставку. Но президент Италии Серджио Матарелла не принял его желание уйти с должности.

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