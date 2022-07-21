ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Массовые обстрелы и "непутевый" вражеский штурм на Бахмутском направлении, - сводка Генштаба

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 18:59
Массовые обстрелы и "непутевый" вражеский штурм на Бахмутском направлении, - сводка Генштаба Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают наносить массовые удары по ряду направлений. Наши бойцы отбили все "непутевые" попытки врага штурмовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • на Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, продолжается кампания по агитации граждан касаемо подписания контрактов с российскими частными военными компаниями;
  • на Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших бойцов в Сумской области и проводят разведку БпЛА;
  • на Харьковском направлении враг нанес удар вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки, а также осуществил артиллерийские обстрелы в районах Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Вдов, Коробочкиного, Залимана и Малиновки. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Большие Проходы - Питомник и проводили разведку БПЛА возле Слатиного, Рубежного, Заиловки и Дементьевки;
  • на Славянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье и провели разведку неподалеку Дмитровки и Вернополья;
  • на Краматорском направлении российские военные нанесли удар в районах Серебрянки и Спорного. Также артиллерийские обстрелы были зафиксированы вблизи Северска, Григоровки и Ивано-Дарьевки. Применили БПЛА возле Раздолевки и Григоровки. Наши бойцы отбили вражеский штурм в направлении Лисичанский НПЗ-Ивано-Дарьевка и нанесли потери врагу;
  • на Бахмутском направлении оккупанты нанесли удары авиацией в районах населенных пунктов Вершина, Белогорьевка, Константиновка и Берестово, а также обстреливали артиллерией неподалеку Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздоловки и Курдюмовки. Осуществили непутевый штурм на направлениях Клиново - Вершина, Мироновка - Углегорская ТЭС;
  • на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты нанесли авиаудары возле Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандріївки и обстреляли артиллерией в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольське, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня задействовали БпЛА вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорье;
  • на Южнобугском направлении российские военные обстреляли артиллерией в районах населенных пунктов Ольгино, Потемкино, Князевка, Широкое, Терновка, Луч, Котлярево, Первомайское, Новая Заря, Доброе и Белый Колодец. Пытались штурмовать в направлении Сухой Пруд - Андреевка, однако наши воины дали врагу отпор;
  • в Черноморской и Азовской морские корабли врага продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет;

Генштаб отмечает, что у принудительно мобилизованных оккупанты изымают личные документы, что затрудняет идентификацию в случае гибели и открывает путь для различных финансовых махинаций.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 100 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен