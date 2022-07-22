Сьомий пакет санкцій проти РФ та відставка Драгі: новини за 21 липня

ЄС запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, президент Володимир Зеленський спростував фейк про свій стан, президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра Драгі. Докладніше про те, що сталося у четвер, 21 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії в Україні: останні новини

В результаті обстрілу Харкова в четвер, 21 липня, загинули троє людей, ще 23 отримали поранення. Окупанти вдарили по місту "Ураганами".

У ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Російські військові продовжують завдавати масових ударів по низці напрямків. Наші бійці відбили усі "недолугі" спроби ворога штурмувати.

Західні офіційні особи припускають, що Російська Федерація в 2023 році може спробувати захопити Одесу.

Сбербанк, мер Москви і фонд "Русский мир": ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти РФ

Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

Санкції набрати чинності з моменту публікації. В цілому в список увійшли 48 фізичних осіб і сім організацій.

Зеленський спростував фейк про свій стан та нагадав про вік Путіна

В четвер, 21 липня, в ефірі радіостанцій TAVR Media прозвучав фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський записав відеоозвернення, у якому повідомив, що почуває себе добре і знаходиться у своєму кабінеті на робочому місці.

Президент Італії прийняв відставку прем'єр-міністра Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі передав президенту республіки Серджо Маттарелле прохання про відставку. Про це повідомляє канцелярія президента Італії.

"Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив сьогодні прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті, знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до уваги. Уряд залишається при владі для виконання поточних обов'язків.", - пише пресслужба канцелярії.

Танки на вулиці, цензура та "червоний" код. У Китаї спалахнув банківський скандал

У Китаї спалахнув великий банківський скандал. Кілька місяців люди масово виходять на мітинги з вимогою повернути заблоковані депозити та бойкотують виплати іпотеки. Влада намагається стримувати протестні настрої цензурою в соцмережах. Демонстрації розганяють силою, а для захисту банків на вулиці вивели танки.

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