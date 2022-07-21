Утренний обстрел Харькова: увеличилось число погибших и раненых

В результате утреннего обстрела Харькова 21 июля количество погибших увеличилось до трех, раненых - до 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

По данным следствия, 21 июля в 9:30 россияне обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе. Погибли трое гражданских людей, еще 20 получили ранения.

Кроме этого, оккупанты совершили артиллерийский обстрел Салтовского района города. Захватчики попали в жилой дом. Пострадали трое жильцов.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).