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Зеленский опроверг фейк о своем состоянии и напомнил о возрасте Путина

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Украина, Четверг 21 июля 2022 16:13
Зеленский опроверг фейк о своем состоянии и напомнил о возрасте Путина Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоообращение, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо и находится в своем кабинете на рабочем месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

"Нахожусь в кабинете, так крепко как сейчас я никогда себя не чувствовал. И плохая новость для тех, кто запустил такие фейки - я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 - это не 70", - сказал Зеленский, очевидно намекнув на возраст Путина.

Сегодня в эфире радиостанций TAVR Media прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина установит всех российских оккупантов, которые виновны в терроре украинского народа.

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