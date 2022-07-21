Зеленский опроверг фейк о своем состоянии и напомнил о возрасте Путина

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоообращение, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо и находится в своем кабинете на рабочем месте.

"Нахожусь в кабинете, так крепко как сейчас я никогда себя не чувствовал. И плохая новость для тех, кто запустил такие фейки - я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к пожилым, 44 - это не 70", - сказал Зеленский, очевидно намекнув на возраст Путина.

Сегодня в эфире радиостанций TAVR Media прозвучал фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.