"Ворскла" одолела АИК в феерическом матче квалификации Лиги конференций
Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23 между полтавской "Ворсклой" и шведским АИК завершился победой представителя Украины в еврокубках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
"Ворскла" – АИК – 3:2
Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44
Полтавчане повели в счете уже на 4-й минуте. Это Степанюк головой замкнул навес Козыренко с левого фланга. Шведы ответили уже через 13 оборотов секундной стрелки – Стефанелли со второй попытки переиграл Ризныка в ближнем бою после передачи Гуссейна.
"Ворскла", однако, быстро восстановила свое преимущество. Пердута пасом от линии поля нашел Козыренко на линии штрафной, а тот первым касанием принял и вторым левой точно пробил в дальний угол.
Отыгрался АИК перед перерывом. Звездный ветеран Ларссон сыграл на подборе и пушечным выстрелом метров с 15-ти заставил Ризныка во второй раз вынимать мяч из сетки собственных ворот.
Второй тайм таким же богатым на голы не стал. Однако команде Виктора Скрипника хватило и одного мяча для победы. На 69-й минуте Челядин подхватил сферу после борьбы в центре поля и исполнил шедевр – удар метров с 35-ти и мяч от стойки затрепетал в сетке.
Итак, "Ворскла" оформила неожиданную победу. Ответный матч состоится на том же стадионе через неделю. Победитель пары в 3-м раунде встретится с сильнейшим в противостоянии "Валмиера" – "Шкендия".
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