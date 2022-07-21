ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ворскла" одолела АИК в феерическом матче квалификации Лиги конференций

Новина українською →
Стокгольм, Четверг 21 июля 2022 21:55
"Ворскла" одолела АИК в феерическом матче квалификации Лиги конференций Фото: Перед стартовым свистком в Стокгольме (twitter.com/aikfotboll)
Автор: Антон Федорцив

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23 между полтавской "Ворсклой" и шведским АИК завершился победой представителя Украины в еврокубках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

"Ворскла" – АИК – 3:2

Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44

Полтавчане повели в счете уже на 4-й минуте. Это Степанюк головой замкнул навес Козыренко с левого фланга. Шведы ответили уже через 13 оборотов секундной стрелки – Стефанелли со второй попытки переиграл Ризныка в ближнем бою после передачи Гуссейна.

"Ворскла", однако, быстро восстановила свое преимущество. Пердута пасом от линии поля нашел Козыренко на линии штрафной, а тот первым касанием принял и вторым левой точно пробил в дальний угол.

Отыгрался АИК перед перерывом. Звездный ветеран Ларссон сыграл на подборе и пушечным выстрелом метров с 15-ти заставил Ризныка во второй раз вынимать мяч из сетки собственных ворот.

Второй тайм таким же богатым на голы не стал. Однако команде Виктора Скрипника хватило и одного мяча для победы. На 69-й минуте Челядин подхватил сферу после борьбы в центре поля и исполнил шедевр – удар метров с 35-ти и мяч от стойки затрепетал в сетке.

Итак, "Ворскла" оформила неожиданную победу. Ответный матч состоится на том же стадионе через неделю. Победитель пары в 3-м раунде встретится с сильнейшим в противостоянии "Валмиера" – "Шкендия".

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ворскла
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен