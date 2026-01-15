САП просит для Тимошенко залог в размере 50 млн гривен

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Высший антикоррупционный суд сообщил , что рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к Тимошенко запланировано на 09:00 в пятницу, 16 января, в помещении ВАКС.

Она рассказала, что для Тимошенко просят залог в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Что предшествовало

Напомним, 13 января поздно вечером НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые принадлежат к другим фракциям, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Имя не сообщалось, но источники сказали, что речь идет о Юлии Тимошенко. В ночь на 14 января в партийном офисе "Батькивщины" состоялись следственные действия, которые подтвердила лидер партии Юлия Тимошенко.

Она категорически отвергла обвинения якобы в подкупе народных депутатов. Также политик предполагает, что это "политический заказ" против нее.

Днем 14 января пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила РБК-Украина, что Тимошенко объявили о подозрении.

Кроме того, в НАБУ обнародовали материалы прослушивания нардепа Юлии Тимошенко. На записях прослушивания она договаривается с народными депутатами и ведет планирование схемы.

Сегодня, 15 января, Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила, что ее политическая сила продолжит активную работу и в дальнейшем будет поднимать вопросы, которые, по ее убеждению, являются принципиальными для страны.