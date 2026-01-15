ua en ru
Головна » Новини » Політика

"Давайте єднатися": Тимошенко у Раді озвучила нову ініціативу

Четвер 15 січня 2026 14:48
"Давайте єднатися": Тимошенко у Раді озвучила нову ініціативу Фото: голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (кадр з відео)
Автор: Юлія Бойко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила, що її політична сила продовжить відстоювати питання боротьби з корупцією, захисту середнього класу й суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ парламентаря у Раді.

Вона також висловила ідею створення коаліції національної єдності в парламенті.

За словами Тимошенко, "Батьківщина" продовжить активну роботу і надалі порушуватиме питання, які, на її переконання, є принциповими для країни.

Вона зазначила, що партія виступає проти рішень, які можуть негативно вплинути на економічну самостійність держави та становище ФОПів, зокрема нещодавно "Батьківщина" і #SaveФОП обʼєдналися проти підвищення податків.

"Ми не пропустимо будь-якою ціною жодного законопроєкту, який руйнує суверенітет країни... Ми будемо боротися тими методами, які ми знаємо", - сказала вона.

Окремо лідерка "Батьківщини" висловила ідею створення коаліції національної єдності в парламенті. На її думку, така коаліція могла б стати майданчиком для консолідації політичних сил навколо ключових державних питань.

Тимошенко також звернулася до народних депутатів і громадян із закликом до об’єднання зусиль задля захисту національних інтересів та подолання внутрішніх викликів.

"Ми не відмовимося від створення проукраїнської, сильної команди в парламенті. Звертаюсь до кожного громадянина і до кожного парламентарія. Давайте єднатися. Коаліція національної єдності - це спасіння України і від війни, і від розрухи, і від корупції", - закликала нардеп.

Що цьому передувало

В ніч на 14 січня в партійному офісі "Батьківщини" відбулися слідчі дії, які підтвердила лідерка партії Юлія Тимошенко, категорично відкинувши звинувачення нібито у підкупі народних депутатів.

Вже пізніше цього ж дня стало відомо, що лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко вручили підозру. Крім того, в НАБУ оприлюднили матеріали прослуховування нардепа Юлії Тимошенко.

Додамо, що ввечері 13 січня стало відомо, що лідер однієї з фракцій в Раді пропонував нардепам неправомірну вигоду за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

