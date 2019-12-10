Саммит в Париже и дело против Богдана: новости за 9 декабря

В Париже состоялась встреча в нормандском формате

Нормандская четверка после долгого перерыва провела встречу в Париже. Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель собрались в понедельние, 9 декабря, в Елисейском дворце.

Итоги встречи в нормандском формате:

отвод вооружений еще на трех участках до конца марта 2020 года;

обмен пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря 2019 года;

необходимость закрепления "формулы Штайнмайера" в законодательстве Украины;

проведение следующей встречи через 4 месяца.

Результаты двухсторонней встречи:

разблокирование вопроса транзита газа. Дальнейшее обсуждение деталей вопроса (возможности, формат, объем, цена) продолжится на уровне советников.

Все подробности переговоров - в материале РБК-Украина

Полиция открыла дело против Богдана

Национальная полиция открыла уголовное производство относительно председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на соответствующий документ.

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - ред.)", - говорится в сообщении.

Суд Киева признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Шестой апелляционный суд признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспектов Бандеры и Шухевича. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета и партии "Свободы" на решение Окружного админсуда Киева от 25 июня 2019 года.

Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы

Утром 9 декабря в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Это случилось на острове Уайт-Айленд в 270 км от Окленда. Жертвами извержения стали по меньшей мере 13 человек. Сообщается, что в момент инцидента на острове находились 47 человек.

WADA отстранило Россию от двух следующих Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Российскую Федерацию от двух следующих Олимпийских игр. Таким образом, на ближайших Олимпиадах, чемпионатах мира и Паралимпиаде российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна.

В ноябре комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре спортивных года. В сентябре WADA озвучило подозрение РФ в предоставлении недостоверных данных о допинге.

Украинские водители смогут ездить без прав: как это будет работать

Электронные водительские права и техпаспорт уже в декабре 2019 будут работать на равных с их пластиковыми аналогами. По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, приложение уже тестируется и готовится к релизу в первой половине месяца. Но официальный запуск состоится немного позже. Как будет работать нововведение - в материале Styler.