WADA подозревает РФ в предоставлении недостоверных данных о допинге

Фото: WADA (wada-ama.org)

Агентство подозревает РУСАДА в предоставлении сфальсифицированных данных с московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предоставило сфальсифицированные данные с московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории будет представлен комитетом по соответствию WADA исполкому организации в начале следующей недели.

Ранее, в пятницу, немецкий журналист Хайо Зеппель сообщил, что российскую сторону подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

"Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи", - сообщил источник в WADA.

Во Всемирном антидопинговом агентстве подтвердили эту информацию и сообщили, что обнародуют отчет после заседания исполнительного комитета. До этого у WADA отказались комментировать информацию о подозрениях.

Если обвинения подтвердятся, российское антидопинговое агентство могут снова лишить аккредитации.

Напомним, в январе 2019 года исполком WADA принял решение оставить неизменным статус РУСАДА, не став лишать соответствия кодексу международной организации. РУСАДА было лишено статуса соответствия в ноябре 2015 года после публикации доклада о допинге в российской легкой атлетике.