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В Новой Зеландии началось извержение вулкана, пострадали 20 людей

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 08:38
В Новой Зеландии началось извержение вулкана, пострадали 20 людей
Фото: извержение вулкана в Новой Зеландии (twitter.com)

Полиция работает с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям для координации поисково-спасательной операции

На новозеландском острове Уайт-Айленд в 270 км от Окленда началось извержение вулкана, пострадали 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что около 20 человек получили ранения. Она уточнила, что еще слишком рано говорить, насколько серьезны травмы. Однако, добавила она, очевидно, что среди пострадавших есть туристы.

Спасатели сообщают, что вблизи вулкана находилось около 50 человек. Некоторые из этих людей были доставлены на берег. Из них, по меньшей мере, один человек получил тяжелые ранения.

"Первоначально считалось, что на острове или рядом с ним во время извержения находилось около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50", - сообщает пресс-служба полиции.

Полиция работает с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям для координации поисково-спасательной операции после извержения вулкана.

Напомним, РБК-Украина в прошлом году писало, что 24 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

Также 25 июня на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг.

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