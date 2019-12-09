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Суд Киева признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Новости » Политика     09.12.2019 - 14:20
Суд Киева признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича
Иллюстративное фото (facebook com hennadii moskal)

Суд принял решение по проспектах Бандеры и Шухевича 9 декабря

Шестой апелляционный суд признал законным переименование проспектов Бандеры и Шухевича. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования проспектов Бандеры и Шухевича. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета и партии "Свободы" на решение Окружного админсуда Киева от 25 июня 2019 года.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул проспектам названия Бандеры и Шухевича, признав законным соответствующее решение Киеврады от 2016 года о переименовании проспектов Московского и Ватутина.

РБК-Украина писало, что полгода назад Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Тогда в суде сообщили, что решение было принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений.

После решения суда Киевский городской совет заявил, что повторно назовет два проспекты в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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