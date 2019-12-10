Саміт в Парижі та справа проти Богдана: новини за 9 грудня

У Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі

Нормандська четвірка після довгої перерви провела зустріч у Парижі. Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель зібралися сьогодні, 9 грудня, в Єлисейському палаці.

Підсумки зустрічі в нормандському форматі:

відведення озброєнь ще на трьох ділянках до кінця березня 2020 року;

обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до 31 грудня 2019 роки;

необхідність закріплення "формули Штайнмайера" в законодавстві України;

проведення наступної зустрічі через 4 місяці.

Результати двосторонньої зустрічі:

розблокування питання транзиту газу. Подальше обговорення деталей питання (можливості, формат, обсяг, ціна) продовжиться на рівні радників.

Всі подробиці переговорів - в матеріалі РБК-Україна.

Поліція відкрила справу проти Богдана

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови Офісу президента України Андрія Богдана за заявою міського голови Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на відповідний документ.

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Суд Києва визнав законним перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Шостий апеляційний суд визнав законним перейменування проспектів Бандери і Шухевича. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування проспектів Бандери і Шухевича. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради і партії "Свободи" на рішення Окружного адмінсуду Києва від 25 червня 2019 року.

Виверження вулкана в Новій Зеландії: є жертви

Вранці 9 грудня о Новій Зеландії стався виверження вулкана. Це сталося на острові Уайт-Айленд в 270 км від Окленда. Жертвами виверження стали щонайменше 13 осіб. Повідомляється, що в момент інциденту на острові перебувало 47 людей.

WADA відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Російську Федерацію від двох наступних Олімпійських ігор. Таким чином, на найближчих Олімпіадах, чемпіонатах світу та Паралімпіаді російські спортсмени зможуть виступати під нейтральним прапором і без гімну.

В листопаді комітет WADA рекомендував відсторонити Росію від міжнародних змагань на чотири спортивних року. У вересні WADA озвучило підозру РФ в наданні недостовірних даних про допінг.

Українські водії зможуть їздити без прав: як це працюватиме

Електронні водійські права і техпаспорт вже в грудні 2019 будуть працювати на рівних з їхніми пластиковими аналогами. За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, додаток вже тестується і готується до релізу в першій половині місяця. Але офіційний запуск відбудеться трохи пізніше. Як буде працювати нововведення - в матеріалі Styler.